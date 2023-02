Kunstbahn Madeleine Egle gewinnt bei Rodel-Weltcupfinale vor Schulte

Madeleine Egle rodelte beim Weltcup-Finale zum Sieg Foto: APA/dpa

D as Weltcupfinale der Kunstbahnrodler in Winterberg hat am Samstag zwei österreichische Siege gebracht. Madeleine Egle setzte sich im Einzelbewerb vor ihrer Landsfrau Lisa Schulte durch. Davor hatte Selina Egle, die jüngere Schwester von Madeleine, im Doppelsitzer mit Lara Michaela Kipp triumphiert. Im Männer-Doppelsitzer wurden Juri Gatt/Riccardo Schöpf Dritte.