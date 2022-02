Maier/Sammer verpassen als Fünfte Edelmetall im Zweierbob

Gold ging an Francesco Friedrich und Thorsten Margis, die sich 0,49 Sekunden vor Johannes Lochner/Florian Bauer und 1,69 vor Christoph Hafer/Matthias Sommer durchsetzten. Friedrich legte damit den Grundstein zu einem weiteren Double nach 2018. Der 13-fache Weltmeister war kurzfristig auf den Schlitten von Europameisterin Kim Kalicki gewechselt, der bei den Bedingungen in der Olympia-Bahn besser lief.

"Sie waren eine Macht", sagte Anschieber Sammer in Richtung der Deutschen, die die Eiskanalbewerbe mit dem mittlerweile siebenten Gold in acht Wettkämpfen (4 Rodeln, 2 Skeleton, 2 Bob) weiter dominieren. "Francesco und Hansi haben gezeigt, dass sie noch einmal eine Klasse für sich sind, das ist sehr verdient. Auch beim Team Hafer war das eine super fahrerische Leistung und am Start hat er sich verbessert", sagte der 27-jährige Maier. Der eigene fünfte Platz (hinter dem Schweizer Michael Vogt) sei eine solide Leistung gewesen, für das Podium habe das Gesamtpaket nicht ganz gepasst.

Nach Platz 20 in Sotschi 2014 und Platz acht in Pyeongchang 2018 ging es für Maier bei seinen dritten Spielen noch näher an die Podestränge ran. "Man sieht im Verlauf unserer Karriere, dass eine Steigerung drinnen ist, natürlich hätten wir uns im Zweier noch den kleinen Extrasprung erhofft, aber wir können sehr zufrieden sein, wie sich die Leistung über die Jahre entwickelt hat." Der Unterschied zu den Deutschen liege im Zweierbob beim Material, da seien diese einen Schritt voraus, zudem sei die Startleistung der zwei Topteams hervorzuheben.

In die Vierer-Konkurrenz könne man solide Fahrten mitnehmen, was eine Grundvoraussetzung sei, um vorne mitzufahren, sagte Maier. "Der Vierer ist bekanntlich unsere bessere Disziplin, am Start haben wir da den Vorteil, dass die zwei zusätzlichen Männer frisch und top motiviert sind. Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition." Bereits für Mittwoch sind die ersten Trainings angesetzt, gefahren wird in der Besetzung Maier/Sascha Stepan/Sammer/Kristian Huber. Das sei die im Winter bewährte, erklärte Pilot Maier.