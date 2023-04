Handball Makellose ÖHB-Männer machen Platz eins in EM-Quali perfekt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bilyk und Co. sind in der EM-Quali weiter makellos Foto: APA

Werbung

M it dem fünften Sieg im fünften Spiel haben sich Österreichs Handball-Männer am Mittwoch vorzeitig Platz eins in der EM-Qualifikation gesichert. In Bukarest setzte sich die Truppe von Ales Pajovic gegen Rumänien mit 35:30 (19:17) durch, das Ticket für die Endrunde im Jänner 2024 in Deutschland hatte man schon zuvor in der Tasche gehabt. Rang eins bringt Mykola Bilyk und Co. auch in Topf 2 und damit eine bessere Position für die EM-Auslosung am 10. Mai in Düsseldorf.