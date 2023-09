Man City nach 2:0 gegen Nottingham weiter makellos

Luton Town schrieb den ersten Punktgewinn in der Premier League an. Der am Tabellenende liegende Aufsteiger holte ein 1:1 gegen Wolverhampton, wobei die "Wolves" über eine Halbzeit lang nur zu zehnt spielten. Pedro Neto (50.) brachte die Gäste dennoch voran, Carlton Morris (65.) traf für Luton aber noch per Hand-Elfmeter. Sasa Kalajdzic kam bei Wolverhampton zu keinen Spielminuten.

Manchester United gewann nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Liga bei Schlusslicht Burnley mit 1:0. Das entscheidende Tor schoss Bruno Fernandes (45.) per sehenswertem Volley kurz vor der Pause. Burnley konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr zusetzen, United spielte das Ergebnis nur noch über die Zeit.