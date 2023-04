Fußball Manchester United ohne Sabitzer in Liga 2:2 bei Tottenham

Sabitzer war diesmal nur in der Zuschauerrolle Foto: APA/AFP

M anchester United hat im Kampf um Rang drei in der englischen Fußball-Premier-League einen kleinen Rückschlag erlitten. Die "Red Devils" kamen am Donnerstagabend ohne den auf der Bank sitzenden ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Auswärtsspiel der 33. Runde bei Tottenham trotz 2:0-Vorsprungs über ein 2:2 nicht hinaus. Der Rückstand auf Newcastle United wuchs auf zwei Punkte an, da der Dritte seine Hausaufgaben mit einem klaren 4:1-Erfolg bei Everton positiv erledigte.