Fußball ManCity erobert Tabellenführung in Premier League zurück

Nächster Rekord für Haaland Foto: APA/AFP

M anchester City hat im Zweikampf um den Meistertitel in der englischen Premier League mit Arsenal die Tabellenführung zurückerobert. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwoch in einem Nachtragsspiel gegen das abstiegsbedrohte West Ham United mit 3:0 (0:0) durch. Die Tore für die Elf von Pep Guardiola erzielten Nathan Ake (50.), Erling Haaland (70.) und Phil Foden (85.). Der Norweger Haaland stellte mit seinem 35. Ligator in einer Saison einen Rekord auf.