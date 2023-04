ManCity schlug Leicester 3:1 - Haaland auf Rekordkurs

Werbung

In der Meisterschaft hält der Angreifer bei 32 Treffern. So viele schaffte in einer Premier-League-Spielzeit mit 38 Runden nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18. Den Liga-Rekord halten Andy Cole (1993/94) und Alan Shearer (1994/95) mit jeweils 34 Toren. Damals wurden in einer Saison allerdings 42 Runden absolviert.

Möglicherweise hätte Haaland schon gegen Leicester zu Cole und Shearer aufschließen können, Pep Guardiola tauschte seinen Starspieler aber zur Pause aus. Auch Stammakteure wie Kevin de Bruyne, Rodri, Stones oder Jack Grealish verließen im Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel gegen die Bayern am Mittwoch früher den Platz, Ilkay Gündogan wurde überhaupt geschont.

Wenige Stunden zuvor hatte sich die Talfahrt von Chelsea fortgesetzt. Die "Blues" kassierten eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton und haben damit als Tabellen-Elfter praktisch keine Chance mehr auf einen Europacup-Platz. Die Londoner verloren alle drei Partien seit dem Amtsantritt von Coach Frank Lampard und sind seit mittlerweile sechs Pflichtspielen ohne Sieg.

Conor Gallagher brachte Chelsea zwar in Führung (13.), doch Brighton schlug durch Treffer von Danny Welbeck (42.) und Julio Enciso (69.) zurück. Damit misslang dem Großclub auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Real Madrid. Das erste Duell hatte der Verein von David Alaba in Spanien mit 2:0 für sich entschieden.