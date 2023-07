Unfälle Mann bei 150 Meter-Absturz am Großglockner schwer verletzt

Der 31-Jährige verletzte sich beim Absturz am Großglockner schwer. Foto: APA/Gindlfoto

E in 31-jähriger Bergsteiger hat am Samstag am Großglockner bei einem 150 Meter-Absturz eine schwere Wirbelverletzung erlitten. Der Mann aus Slowenien stieg gegen 18.00 Uhr vom sogenannten Eisleitel (3.650 Meter) in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte ab. Dabei verlor er den Halt, stürzte sich mehrmals überschlagend ab und blieb verletzt auf einem Schneefeld liegen. Ein Bergführer, der den Absturz beobachtet hatte, begab sich zu dem Mann und leistete Erste Hilfe.

Nach Angaben der Polizei stiegen die beiden Männer anschließend gemeinsam zur Erzherzog-Johann-Hütte ab. Von dort wurde der 31-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.