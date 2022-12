Streit endet mit Schüssen Mann erschießt in Cafe in Rom drei Frauen

Das Motiv ist noch unbekannt (Archivbild) Foto: APA/AFP

E in Mann hat am Sonntag in Rom in einem Café auf einige Personen geschossen. Er tötete drei Frauen. Außerdem gab es vier Verletzte, drei von ihnen erlitten schwere Wunden. Zwei der Opfer befanden sich in Lebensgefahr. Das Motiv für die Tat soll ein Streit unter Bewohnern eines Mehrparteienhauses gewesen sein, berichteten italienische Medien.