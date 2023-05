Bundesregierung Mann fuhr im deutschen Kanzler-Konvoi mit und umarmt Scholz

Der deutsche Kanzler bei seinem Besuch in Frankfurt Foto: APA/dpa

E in Autofahrer hat sich in Frankfurt am Main mit seinem Privatwagen unbefugt dem Konvoi des deutschen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) angeschlossen und ihn nach dem Aussteigen umarmt, ohne dass die Personenschützer rechtzeitig eingeschritten sind. Das berichtet die "Bild"-Zeitung (Freitag). Ein Regierungssprecher sagte auf Anfrage: "Ich kann den Bericht im Wesentlichen bestätigen." Eine Sprecherin des Bundeskriminalamts (BKA) sagte der Zeitung: "Es wurde niemand verletzt."