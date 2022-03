Mann im Krankenhaus Frau mit Stichverletzungen in Stockerau tot aufgefunden

Polizeieinsatz in Stockerau Foto: APA/THEMENBILD

In einer Wohnung in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist Freitagmittag eine Frau von Angehörigen tot aufgefunden worden. Die Leiche wies Stichverletzungen auf, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit. Der Lebensgefährte des 1935 geborenen Opfers wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ausgegangen wird von einer Tat in der Familie.