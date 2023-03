Ermittlung Mann in Tirol bedrohte Partnerin mit Messer und legte Feuer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Polizei stellte den 24-Jährigen im Rahmen eines Großeinsatzes. Foto: APA/THEMENBILD

E in 24-Jähriger hat am Freitagabend in Reith bei Kitzbühel (Bez. Kitzbühel) einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst. Zunächst bedrohte er seine 33-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Als die Polizei in Erscheinung trat, verbarrikadierte er sich in einem Raum. Er drohte damit, sich und die 33-Jährige - die zuvor geflüchtet war - umzubringen. In weiterer Folge steckte der 24-Jährige den Raum in Brand und flüchtete in einen Wald. Er wurde Stunden später festgenommen.