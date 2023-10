Ermittlung Mann in Tirol mit Messer getötet: Verdächtiger schwieg

Zur Tat soll es im Zuge eines Streits gekommen sein Foto: APA

E in 54-Jähriger ist am späten Montagnachmittag in einer Wohnung in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger stand unter dringendem Verdacht, den Mann mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Zur Tat soll es im Zuge eines Streits in der Wohnung des Tatverdächtigen gekommen sein. Der Einheimische wurde festgenommen. In Vernehmungen Dienstagnachmittag verweigerte er zunächst die Aussage.