Tötung Mann in Wien-Simmering erschossen: Verdächtiger festgenommen

Tödliche Schüsse in den Brustbereich in Wien-Simmering Foto: APA

E in 38-jähriger iranischer Staatsangehöriger ist am Sonntag gegen 14.00 Uhr in Wien-Simmering von einem Mann angeschossen und dabei im Brustbereich getroffen worden. Der Mann starb aufgrund der Verletzungen noch im Spital. Als Verdächtiger gilt ein 34-Jähriger, der nach einer Großfahndung um 16.25 Uhr im Nahbereich des Tatorts festgenommen wurde.