Ermittlung Mann in Wiener U-Bahnstation mit Macheten angegriffen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ein Verdächtiger wurde von der Polizei festgenommen Foto: APA

B ei einem brutalen Überfall in einer U-Bahnstation in Wien-Brigittenau ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von mehreren Männern in der U6-Station Jägerstraße mit Macheten und Schlägen attackiert. Zeugen verständigten die Polizei. Ein Verdächtiger war auf der Flucht in den Donaukanal gesprungen, er wurde von Polizisten gerettet und festgenommen. Die Identität des Opfers war am Donnerstag noch unklar, berichtete die Polizei.