Opfer überlebte Mann nach Messerattacke auf Kärntnerin vor Gericht

Mitten in Klagenfurt war es im Jänner zu dem Angriff gekommen Foto: APA/GERT EGGENBERGER

W eil er im Jänner eine 62-Jährige in Klagenfurt auf offener Straße mit einem Messer attackiert hatte, ist ein 29-jähriger Mann am Mittwoch vor Gericht gestanden. Der Armenier hatte der ihm unbekannten Frau dutzende Stiche in Richtung Kopf, Hals und Schultern versetzt. Ein Passant kam der Frau zu Hilfe, sie überlebte. Der 29-Jährige leidet an paranoider Schizophrenie, die Staatsanwaltschaft hat eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.