Mann nahm in Postamt in Japan mehrere Geiseln

E in Mann hat in einem Postamt in Japan Geiseln genommen. Der offenbar mit einem Gewehr bewaffnete Täter habe sich mit mehreren Geiseln in dem Gebäude verschanzt, erklärte die Stadtverwaltung von Warabi in der Nähe von Tokio am Dienstag. Zuvor waren bei einer mutmaßlichen Schießerei in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Menschen verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, war zunächst unklar.