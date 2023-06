Festnahme Mann stach Vater in Wien mit Messer in Rücken

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mutmaßlicher Täter ließ sich widerstandslos festnehmen Foto: APA

E in 34-Jähriger hat am Donnerstag seinem 72-jährigen Vater in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Ottakring bei einer Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es seitens der Polizei am Freitag.