Ermittlung Mann starb nach Angriff in Wiener U-Bahnstation im Spital

Ein Verdächtiger wurde von der Polizei festgenommen Foto: APA

N ach einem brutalen Überfall in einer U-Bahnstation in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Donnerstag ist das Opfer gegen Mittag im Spital seinen Verletzungen erlegen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Die Hintergründe der brutalen Tat sind laut Polizeiangaben noch völlig unklar. Ein Verdächtiger war auf der Flucht vor der Polizei nach der Tat in den Donaukanal gesprungen, er wurde gerettet und festgenommen. Die Identität des Opfers war am Donnerstag noch unklar.