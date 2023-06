Unfälle Mann stürzte in Vbg. von Berggipfel 300 Meter in den Tod ab

Die Gruppe wollte ein Sonnwendfeuer entzünden. Foto: APA/dpa

Werbung

E in 36-Jähriger ist am Samstagabend im Gemeindegebiet von Bürs (Bez. Bludenz) von einem Berggipfel 300 Meter über eine Felsrinne in den Tod abgestürzt. Ein gleichaltriger Begleiter, der gemeinsam mit drei Personen zu dem 36-Jährigen absteigen wollte, stürzte ebenfalls ab. Er wurde mit dem Helikopter per Tau geborgen und ins LKH Feldkirch geflogen. Laut Polizei befindet er sich außer Lebensgefahr. Die Gruppe hatte auf dem Berggipfel ein Sonnwendfeuer entzünden wollen.

Insgesamt zwölf Personen stiegen am Samstagnachmittag zum Sonnwendfeuern über die Nonnenalpe auf den Tantermauses (1.822 Meter) auf. Knapp unterhalb des Gipfelkreuzes befindet sich dort eine Feuerstelle. Das Eintreten der Abenddämmerung wartete die Gruppe auf dem Berggipfel ab, als sie danach zur Feuerstelle aufbrach, verlor der 36-Jährige das Gleichgewicht und stürzte ab. Beim Abstieg zu dem Verunglückten stürzte der zweite 36-Jährige ab. Eine Person kam zum Erstverunfallten durch, konnte aber nur noch den Tod feststellen. In weiterer Folge stiegen zwei Mitglieder der Gruppe selbstständig ab, die anderen Personen wurden mit dem Polizeihubschrauber in Sicherheit gebracht. Die gesamte Gruppe wurde im Bergrettungsheim Bludenz von einem Kriseninterventionsteam betreut.