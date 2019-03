„Wir haben noch Nachlöscharbeiten durchgeführt“, berichtet Kommandant und Einsatzleiter Josef Ertl von der Feuerwehr Maria Anzbach. „Am Nachmittag werden wir noch einmal vorbeischauen und mit ein paar tausend Liter löschen.“

Bei einem Großbrand in einem Pferdegestüt in Maria Anzbach im Bezirk Pölten-Land sind am Mittwochabend ein Dutzend Feuerwehren im Einsatz gewesen. Die Flammen hatten laut Franz Resperger vom Landeskommando in einer Scheune ihren Ausgang genommen. Sie drohten auf den Pferdestall, ein Wirtschaftsgebäude und den Wohnbereich überzugreifen. 26 Tiere, unter ihnen sechs teure Zuchtpferde, wurden gerettet.

NÖN.at berichtete