Massenpanik Indonesien reißt Stadion nach Katastrophe ab

Indonesiens Präsident Widodo beim Lokalaugenschein im Unglücks-Stadion Foto: APA/Reuters/dpa

D er indonesische Staat will das Fußballstadion, in dem Anfang Oktober nach einer Massenpanik mehr als 130 Menschen starben, abreißen und neu errichten lassen. Das gab Regierungschef Joko Widodo am Dienstag in Jakarta bekannt. Die U20-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr plant das Land aber weiter. Dafür brauche man zehn hochmoderne Stadien sowie reibungslose und nahtlose Betriebsabläufe, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach einem Treffen mit Widodo ebenfalls am Dienstag.