Anmeldung in Wien nur noch für Stadthalle nötig .

In Wien wird der Zugang zu den Corona-Massentests wegen des derzeit überschaubaren Zustroms erleichtert. Konkret entfällt ab dem morgigen Sonntag die verpflichtende Anmeldung für die Standorte Marx-Halle und Messe. Das heißt: Nur noch für einen Virus-Check in der Stadthalle ist eine fixe Terminbuchung im Vorhinein nötig, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Samstagnachmittag mitteilte.