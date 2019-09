"Wir freuen uns sehr, dass Andy zu jenem Turnier zurückkommt, bei dem er so erfolgreich war. Er ist unglaublich populär bei unseren Fans", sagte Turnierdirektor Michael Luevano.

Der frühere Weltranglisten-Erste hat das Turnier dreimal gewonnen und stand viermal im Finale. Gemeinsam mit Novak Djokovic hält er damit den Rekord an Endspiel-Teilnahmen in der chinesischen Metropole. "Ich freue mich wirklich, nach Shanghai zurückzukehren, wo ich so erfolgreich war. Das letzte Mal war ich 2016 dort", ließ Murray via Veranstalter verlauten.

Das vorletzte 1000er-Turnier des Jahres geht vom 6. bis 13. Oktober in Szene, zwei Wochen vor dem Erste Bank Open in Wien, für das Murray auch noch im Gespräch ist. Murray ist nach einer Hüft-Operation auf die Tour zurückgekehrt und hat seither drei Einzel-Turniere bestritten. In Cincinnati und Winston-Salem setzte es Auftaktniederlagen, beim Challenger von Rafael Nadal auf Mallorca verlor er nach zwei Siegen im Achtelfinale.