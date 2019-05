Wirksam wird der Rücktritt Nimmervolls als Abt mit 15. Mai. Bereits am folgenden Tag werden die Patres des Stiftes Lilienfeld zusammenkommen, um einen Nachfolger für Abt Matthäus zu wählen. „Es wird gebeten, von Wahlempfehlungen Abstand zu nehmen.

Die Abtwahl findet gemäß den Statuten der Österreichischen Zisterzienserkongregation unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt“, informiert Pater Pius Maurer.

Am Vorabend der Wahl, am 15. Mai, wird es um 19 Uhr in der Stiftsbasilika Lilienfeld eine Mai-Andacht geben, bei der der Rosenkranz um Segen für das Stift Lilienfeld gebetet wird.

