Mauerbach Bundesregierung zeigt am Mittwoch ihre Klausurergebnisse

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Klausurtag eins für die Medien nur outdoor Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie Regierung stellt Mittwochmittag vor, was sie in den 24 Stunden bis dahin bei ihrer Klausur erarbeitet hat. Als fix gilt nur, dass es zu einer weiteren Verschärfung in Sachen Korruptionsbekämpfung kommt und Maßnahmen zur Erhöhung der Energie-Sicherheit gesetzt werden. Bis zuletzt unsicher war, ob schon bei der Klausur in Mauerbach Überlegungen präsentiert werden, wie man die Menschen zu längerem Arbeiten motivieren könnte.