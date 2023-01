Mauerbach Regierungsklausur zu Energiesicherheit und Antikorruption

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Die Regierung will zu Jahresbeginn Arbeitseifer demonstrieren Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

A uf der zweitägigen Regierungsklausur in Mauerbach, die am Dienstag startet, werden ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und eine Einigung auf die Reform des Korruptionsstrafrechts erwartet. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden. Im Vorfeld der Klausur wurden von verschiedenen Seiten Forderungen laut.