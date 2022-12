Innerhofer im ersten Bormio-Training voran

Werbung

Von den übrigen ÖSV-Athleten kamen die Oberösterreicher Daniel Hemetsberger (+1,76) und Vincent Kriechmayr (+1,79) in der verspätet begonnenen Einheit auf die Positionen 14 bzw. 15. Julian Schütter (21./+2,10), Stefan Babinsky (24./+2,19) und Raphael Haaser (45./4,06) waren die nächstbesten der rot-weiß-roten Equipe. Andreas Ploier (58./+6,04) und Otmar Striedinger (61./+6,38) hatten bereits gehörigen Rückstand. Ihre Landsleute Christoph Neumayer und Lukas Feurstein blieben dem Start fern, ebenso wie der Schweizer Beat Feuz.

Der Olympiasieger hatte Mitte vergangener Woche seinen Rücktritt für die Kitzbühel-Abfahrt am 21. Jänner angekündigt, für den (heutigen) Montagnachmittag war in Bormio eine Pressekonferenz mit dem 35-Jährigen angesetzt.

Innerhofers Trainingsbestzeit sollte einen Schub für die im bisherigen Saisonverlauf enttäuschenden Italiener bedeuten. Der seit kurzem 38-Jährige hat das Rennen auf der "Stelvio" 2008 gewonnen. Sechsfach-Sieger und Vorjahres-Sieger Dominik Paris zeigte sich im Vergleich zu seinen bisherigen Saisonergebnissen als Elfter (+1,17) ebenfalls verbessert. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Führender im Disziplin-Weltcup, wurde Zwölfter (+1,30), der Schweizer Weltcup-Führende Marco Odermatt 18. (+1,91).

Nach vier Saison-Abfahrten ist Mayer unmittelbar vor Kriechmayr als Vierter bester ÖSV-Läufer in der Disziplinwertung. Hinter Kilde und Aamodt liegt der im Bormio-Training fünftplatzierte Franzose Johan Clarey (+0,64). Dessen Landsmann Adrien Fresquet wurde Dritter (+0,27). Mit Hemetsberger in Lake Louise (2.) und Mayer in der ersten zweier Gröden-Rennen (3.) hat es bisher zwei Saison-Podestplätze für das ÖSV-Abfahrtsteam gegeben. In Bormio geht es am Mittwoch ab 11.30 Uhr (live ORF 1) um Abfahrtsweltcuppunkte. Exakt 24 Stunden später ist ein Super-G angesetzt.

ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer hat nach dem Training Mayer, Hemetsberger, Kriechmayr, Striedinger, Schütter und Babinsky nominiert. Der ÖSV hat aktuell in Bormio die Möglichkeit, nur sechs Athleten zu nominieren. Für den Super-G wurden neben dem erwähnten Sextett Haaser, Feurstein und Ploier aufgestellt. Der 25-jährige Oberösterreicher Ploier gibt nun mit Verspätung sein Weltcup-Debüt, nachdem der Super-G in Gröden vor Weihnachten wegen Schlechtwetters abgesagt worden war.