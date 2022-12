Ski-Weltcup Mayer vor Kriechmayr Schnellster im zweiten Beaver-Training

Matthias Mayer zeigte sich gut in Schuss Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M atthias Mayer hat am Donnerstag im zweiten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrten der Männer in Beaver Creek die schnellste Zeit in den Schnee der "Birds of Prey"-Piste gesetzt. Der dreifache Olympiasieger bewältigte die 2,653 km lange Strecke in 1:40,44 Minuten und war damit um elf Hundertstel schneller als sein zweitplatzierter Landsmann Vincent Kriechmayr. Daniel Hemetsberger komplettierte als Siebenter (+0,61 Sek.) ein gutes ÖSV-Mannschaftsergebnis.