McCarthy im US-Kongress ohne Mehrheit

Werbung

Der weitere Ablauf war am Dienstagnachmittag zunächst unklar. In den 1850er-Jahren wurden 133 Wahlgänge über zwei Monate benötigt, um den Vorsitzenden zu wählen, der bisherige Rekord.

Für den 57-jährigen McCarthy stand viel auf dem Spiel. Im Falle seiner Wahl zum Speaker - auf Deutsch meist "Präsident" - des Repräsentantenhauses würde er in der politischen Rangfolge der USA an dritte Stelle aufsteigen nach Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris. Damit wäre er der mächtigste Gegenspieler des Staatsoberhaupts. Im neuen, 118. Kongress verfügen die Republikaner im Repräsentantenhaus über 222 Sitze, die Demokraten liegen bei 213. McCarthy benötigt damit mindestens 218 Stimmen, um Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi zu werden. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang.

Unter den Republikanern tobt ein Richtungsstreit zwischen jenen Mitgliedern, die wie Ex-Präsident Donald Trump die Partei weiter nach rechts rücken wollen, und einem eher moderaten Flügel. McCarthy sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, als Minderheitsanführer nicht aggressiv genug den Demokraten die Stirn geboten zu haben. Da half es nichts, dass er über das Neujahrswochenende Zugeständnisse machte. "Er ist Teil des Problems. Er ist nicht Teil der Lösung", bekräftigte etwa der republikanische Abgeordnete Bob Good im Sender Fox News seine Ablehnung am Montag. "Nichts deutet für mich darauf hin, dass er sein Vorgehen ändern wird."

Der Senat blieb bei der Wahl im November in der Hand der Demokraten. Der "gespaltene" Kongress bedeutet, dass die Republikaner große politische Vorhaben von Biden blockieren können, denn in den USA müssen Gesetzesvorlagen von beiden Kammern in identischer Form verabschiedet werden. Die nächsten Präsidentschafts- und Kongresswahlen finden November 2024 statt.