McNulty gewinnt Dreiersprint auf 15. Giro-Etappe

Patrick Konrad büßte als Tages-31. (+7:18 Min.) in der Gesamtwertung einen Platz ein, der Bora-Fahrer geht als 18. in die letzte Woche. Am Montag genießen die Fahrer einen Ruhetag, danach stehen die letzten sechs Etappen bis zum Ziel in Rom an. Am Dienstag sind von Sabio Chiese nach Monte Bondone fünf Bergwertungen zu bewältigen.

Das Spitzentrio gehörte einer 14 Fahrer umfassenden Ausreißergruppe an, die sich schon kurz nach dem Start absetzte. Das Feld ließ die Fahrer gewähren. Den vierten und letzten Anstieg des Tages passierte Healy als Erster, jedoch holte ihn der 25-jährige McNulty aus dem Team UAE Emirates in der Abfahrt ein. Zehn Kilometer vor dem Ende schloss dann Frigo zu den beiden auf.