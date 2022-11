Nahe Grenze zu Ukraine Medien: Zwei Tote bei Einschlag russischer Raketen in Polen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Morawiecki berief nationalen Sicherheitsrat ein Foto: APA/Reuters/dpa

B ei einem Einschlag russischer Raketen in Polen sind unbestätigten Medienberichten zufolge am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Der polnische Hörfunk-Sender ZET berichtete, zwei verirrte Raketen seien in Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine niedergegangen. Die Nachrichtenagentur AP meldete unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise ebenfalls, bei dem Einschlag russischer Raketen seien zwei Menschen getötet worden. Russland dementierte die Attacken.