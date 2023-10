Tennis Medwedew fehlt nur noch ein Sieg zum erneuten Wien-Titel

Daniil Medwedew kurz vor Wien-Double Foto: APA/EVA MANHART

D aniil Medwedew trennt nur noch ein Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung bei den mit 2,559 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien. Der topgesetzte Russe besiegte am Samstag im ersten Halbfinale vor rund 9.600 Fans den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4,7:6(6) und erreichte damit sein insgesamt 36. Finale auf der Tour bzw. das neunte in diesem Jahr. Im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) trifft er auf Jannik Sinner (ITA-2) oder Andrej Rublew (RUS-3).