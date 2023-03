Tennis Medwedew kämpft in Miami um schon fünftes Saison-Finale

Daniil Medwedew

D aniil Medwedew hat am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Miami den Lauf des US-Qualifikanten Christopher Eubanks beendet. Der als Nummer vier gesetzte Russe siegte mit 6:3,7:5 und steht damit nach dem Italiener Jannik Sinner (am Vortag) ebenfalls im Halbfinale. Medwedew trifft nun entweder auf seinen Landsmann Karen Chatschanow oder den Argentinier Francisco Cerundolo.