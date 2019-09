"Das war schon ein hollywoodreifer Einbruch, der sicherlich von Profis durchgeführt wurde", schildert Megaplex-Geschäftsführer Mario Hueber von dem Coup in der Nacht auf Montag im St. Pöltner Kino. Das noch unbekannte Duo hat offensichtlich genau gewusst, was es tut.

Zunächst dürfte es sich im Kino versteckt haben, während ein Security-Mitarbeiter die Alarmanlage scharf stellte. Im menschenleeren Gebäude verstellten die Einbrecher gezielt Überwachungskameras und machten sich zum Tresorraum auf.

"Der ist eigentlich gut geschützt", betont Hueber. Allerdings verschafften sich die Unbekannten mit einem vermutlich vorher versteckten Werkzeug über ein Nebenzimmer Zugang in den Tresorraum, indem sie ein Loch in die Mauer stemmten. Mit gefundenen Schlüsseln konnte daraus Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen werden.

Die Ermittlungen laufen, Hueber kündigte im NÖN-Gespräch an, die Sicherheitsvorkehrungen im Kino zu verbessern.