Mehr als 1,5 Millionen haben Jahreskarte für die Öffis

Bereits mehr als 262.000 Menschen haben die Jahres-Öffi-Netzkarte Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

V or zwei Jahren ist in Österreich das Klimaticket eingeführt worden, bereits mehr als 262.000 Menschen haben eines. Gemeinsam mit den Klimatickets der Bundesländer und der Jahreskarte der Wiener Linien haben bereits mehr als 1,5 Millionen Personen eine Jahresnetzkarte für den Öffentlichen Verkehr, informierte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dazu kommen noch die Netzkarten für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende, allein in Wien sind das mehr als 240.000.