Naturkatastrophe Mehr als 160 Tote bei Erdbeben in Indonesien

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an Foto: APA/dpa/AFP

N ach dem Erdbeben in Indonesien am Montag ist die Zahl der Toten auf mehr als 160 gestiegen. "Ich muss leider mitteilen, dass 162 Menschen tot sind", sagte der Gouverneur der Provinz West Java, Ridwan Kamil, am Montag in einem Video. Ein Sprecher des Stadtverwaltung der besonders stark betroffenen Stadt Cianjur bestätigte die Angaben.