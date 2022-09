Mehr Bewegtbild Künftig halb so viele Meldungen auf "blauer Seite" orf.at

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

ORF-Chef Weißmann setzt auf der "blauen Seite" auf mehr Bewegtbild Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

D ie Meldungsanzahl auf der "blauen Seite" orf.at wird halbiert. Das kündigte ORF-Chef Roland Weißmann am Ende der Österreichischen Medientage in Wien an. Stattdessen wird die reichweitenstärkste Nachrichtenseite des Landes künftig auf mehr Bewegtbild und Multimedialität setzen, um weniger einer (Online-)Zeitung zu ähneln. Er kommt damit Verlegern entgegen, die das seit langem einfordern. In den Verhandlungen zu einer ORF-Digitalnovelle nahm diese Thematik viel Raum ein.