Die meisten Fälle gab es laut Gesundheitsministerium mit 36 Betroffenen in Niederösterreich, Wien folgte mit 35.

In Tirol stieg die Zahl gleich um 16 Fälle, in dem Bundesland gab es am Nachmittag insgesamt 25 Betroffene. In der Steiermark wurden 16 Menschen positiv getestet, in Oberösterreich elf, in Salzburg neun, im Burgenland vier, in Vorarlberg drei und Kärnten eine Person.

Bei 15 Fällen in Tirol gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zu einem 36-jährigen Barkeeper aus Norwegen, der vergangene Woche im Bezirk Landeck positiv auf das Virus getestet worden war, teilte das Land mit. Alle Patienten würden einen milden Krankheitsverlauf aufweisen und seien in einem "sehr guten Zustand", wie es gegenüber der APA hieß.

In Österreich wurden zudem weitere Maßnahmen getroffen, um ein weiteres Übergreifen des Virus aus Italien zu erschweren. Am Dienstag wird in Kärnten und in Tirol an den Grenzübergängen zu Italien Fieber gemessen. In Kärnten werden mehrmals in der Woche punktuelle und unangekündigte Kontrollen vorgenommen, wobei der Straßen- und der Zugverkehr gleichermaßen betroffen sind. Überprüft wird an Autobahnen, Bundesstraßen und das Schienennetz in den Bezirken Hermagor und Villach-Land.

Das österreichische Personal in den Zügen der ÖBB fährt zudem nur mehr bis zur Grenze. "Dann wird der Zug an italienisches Personal übergeben", hieß es seitens der ÖBB auf APA-Anfrage. In den österreichischen Zielbahnhöfen werden die Züge dann professionell gereinigt und desinfiziert.

Die ÖBB betonten, bei ihren Maßnahmen eng mit den Gesundheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Die Nachtzugverbindungen nach Oberitalien hat das Unternehmen bereits eingestellt. Betroffen davon ist der ÖBB Nightjet nach Mailand und jener nach Venedig. Die Tageszugverbindungen nach Bologna, Udine, Triest, Verona und Venedig bleiben bis auf Weiteres aufrecht, da diese Züge auf italienischer Seite eben von italienischen Partnerbahnen geführt werden.

Der Krisenstab im Innenministerium verfolgte die aktuelle Entwicklung in Italien mit Argusaugen. Die Situation in Italien sei mit jener in Österreich aber nicht vergleichbar, meinte der Sprecher des Krisenstabs, Detlef Polay. Daher seien Einschränkungen wie in Italien hierzulande vorerst kein Thema, hieß es am Montag.

In Österreich wurden indes die Rufe nach größeren Vorsichtsmaßnahmen laut. Angesichts der aktuellen Corona-Krise wünschte sich die Stadt Wien vom Bund eine für ganz Österreich gültige Richtlinie, wie man mit sportlichen Großveranstaltungen umgehen soll. Das bestätigte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag der APA. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach für die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. "Das wäre notwendig und sinnvoll", meinte Rendi-Wagner gegenüber der Tageszeitung "Österreich". Auch Familienfeste und größere Menschenansammlungen solle man meiden.

Weltweit gab es nach der Zählung der John Hopkins University bis Montagabend mittlerweile 111.400 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, 3.892 Menschen sind mittlerweile daran gestorben. Allein in der italienischen Region Lombardei erhöhte sich die Zahl der Toten innerhalb eines Tages um 76 auf 333. In Deutschland gab es die ersten beiden Toten infolge einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Beide Fälle starben im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Infektionen ist in Deutschland laut John Hopkins Universität auf mittlerweile 1.151 gestiegen.

In Deutschland hat die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus die Tausender-Marke überschritten. Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete am Montag insgesamt 1.112 Infizierte, nachdem es am Sonntag noch 902 Fälle gewesen waren. In Köln wurde wegen eines mit dem Virus infizierten Soldaten ist eine Kaserne geschlossen worden.

Italien hat sich im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie eine Schocktherapie verpasst: Norditalienern, die die Sperrzone in der Lombardei und in anderen 15 norditalienischen Provinzen ungerechtfertigt verlassen, drohen strafrechtliche Folgen. Wie Italiens Regierungschef Giuseppe Conte betonte, sind Ausnahmen nur bei nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Verpflichtungen und in gesundheitlichen Notfällen vorgesehen.

Conte kündigte an, die Absperrung weiter Regionen im Norden des Landes werde nicht die letzte Maßnahme gegen das Virus sein. Italien meldete am Abend um 97 Tote mehr als am Vortag. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 463. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 7.985, am Sonntag waren es noch 7.375. Es ist die zweithöchste Zahl von Todesfällen nach China, wo die Epidemie im Dezember ausgebrochen war. Die Dauer der Schulschließung in Italien könnte unterdessen deutlich länger dauern als ursprünglich geplant. Die Regierung prüft eine Verlängerung der Maßnahmen von 15. März bis zum 3. April.

In italienischen Strafanstalten ist eine Revolte aus Protest gegen Restriktionen aufgrund der Coronavirus-Epidemie ausgebrochen. Bereits in rund 30 Gefängnissen des Landes kam es zu gewaltsamen Unruhen. In Modena starben dabei sechs Insassen. 50 Insassen flüchteten von der süditalienischen Strafanstalt von Foggia.

In der spanischen Ortschaft Labastida nahe der Hauptstadt im Baskenland, Vitoria, schließen die Behörden die Schulen für mindestens 14 Tage. In der Region wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden nahezu 150 Virus-Infizierte bestätigt. In ganz Spanien wurden 999 Fälle gemeldet, die meisten davon in zwei Gebieten um Madrid und in der Umgebung von Vitoria.

Tschechien hat laut Zeitungsbericht mit Kontrollen von Einreisenden an den Grenzen zu Österreich und Deutschland begonnen. Seit Montag um 7.00 Uhr messen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken an zehn ausgewählten Grenzübergängen stichprobenartig die Körpertemperatur. Unterstützt werden sie dabei von Polizei und Zoll. Auch Polen misst mittlerweile an der Grenze zu Deutschland und Tschechien Fieber.

In Slowenien, wo am Montag mittlerweile 23 Fälle gezählt worden sind, wurden zusätzliche Maßnahme zur Eindämmung der Infektion beschlossen. Ab Dienstag wird am Flughafen Ljubljana bei Anreisenden das Fieber gemessen, außerdem werden Maßnahmen für Kontrollen an den Grenzübergängen mit Italien vorbereitet, erklärte Gesundheitsminister Ales Sabeder. Darüber hinaus wurden bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates die Einschränkungen für Veranstaltungen verschärft: Sämtliche Hallenveranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern werden verboten.

Der stark betroffene Iran ließ wegen des Coronavirus-Ausbruchs rund 70.000 Gefangene frei. Die Zahl der Infizierten im Iran stieg binnen 24 Stunden um 595 auf 7.161, die Zahl der Virus-Toten um 43 auf 237.

China und Südkorea meldeten unterdessen einen Rückgang der Neuinfektionen. Aus China außerhalb der Provinz Hubei, wo die Epidemie ausgebrochen war, wurden am Montag den zweiten Tag in Folge keine neuen Ansteckungen berichtet. Südkorea, das nach China am stärksten betroffene asiatische Land, meldete 165 neue Infektionen und damit die wenigsten seit elf Tagen sowie einen neuen Todesfall. Damit stieg die Zahl der Ansteckungen auf 7.478 und die der Toten auf 51.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht angesichts der stark wachsenden Zahl an Coronavirusfällen jetzt die Gefahr einer Pandemie. "Da das Coronavirus in so vielen Ländern angekommen ist, ist die Gefahr einer Pandemie sehr real geworden", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Die Eindämmungsmaßnahmen zahlreicher Regierungen seien wichtig und richtig, um so viele Menschen wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen.