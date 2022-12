Mehr Sicherheit Plastikdeckel in Welser Nachtlokalen gegen K.O.-Tropfen

I n Wels werden ab den kommenden Tagen in Nachtlokalen Plastikdeckel verteilt, um so sein Getränk vor K.O.-Tropfen zu schützen. Auch wenn in Oberösterreichs zweitgrößter Stadt selten derartige Betäubungsfälle anzeigt würden - 2021 wurde ein Verdachtsfall angezeigt - haben Magistrat, Polizei und der Tourismusverband Wels gemeinsam diese Aktion inklusive einer Infokampagne gestartet, hieß es in den Unterlagen zur Pressekonferenz am Montag.