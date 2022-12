Mehrere Monate ÖFB-Teamverteidiger Trauner fällt wegen Knie-OP lange aus

Feyenoord und ÖFB-Team müssen monatelang auf Trauner verzichten Foto: APA/ANP

Ö FB-Nationalspieler Gernot Trauner fällt wegen einer Knie-Operation monatelang aus. Das teilte sein niederländischer Verein Feyenoord Rotterdam am Montag mit. Der Innenverteidiger hatte demnach am vergangenen Donnerstag das Training wegen gröberer Knieprobleme abbrechen müssen. Untersuchungen ergaben, dass eine OP unumgänglich ist. Der 30-Jährige fehlt somit Feyenoord im Titelkampf und wohl auch dem ÖFB-Team in den ersten Spielen der EM-Qualifikation im kommenden März.