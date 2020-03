Quarantäne-Hotel in China eingestürzt .

Beim Einsturz eines Hotels in der chinesischen Stadt Quanzhou, das wegen der Coronavirus-Epidemie als Quarantäne-Unterkunft genutzt wurde, sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten laut chinesische Katastrophenschutzministerium am Sonntag 38 Überlebende bergen, von denen allerdings fünf in Lebensgefahr schwebten.