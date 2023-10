Mehrfamilienhaus in Altenmarkt im Pongau in Flammen

Das Feuer brach am Nachmittag in einer Küche im Obergeschoss aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des anfänglichen Löscherfolges breitete sich das Feuer durch die Zwischenwände des Hauses auf das gesamte Obergeschoss aus. Deshalb wurde auf Alarmstufe 3 erhöht. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung beteiligten sich an den Löscharbeiten.

Weil die Flammen auch auf den Dachstuhl übergriffen, musste das Dach geöffnet und zum Teil abgetragen werden. Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Auch die Glutnester wurden vollständig gelöscht. Beamte des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz standen rund 110 Mitglieder der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei.

(S E R V I C E: Infos der Feuerwehr auf der Website des Bezirks Pongau: https://ff-pongau.eu/2023/10/grossbrand-im-ortszentrum-von-altenmarkt/)