Wahl Mehrheit bei Schweden-Wahl zugunsten Konservativer gekippt

Andersson will Regierungschefin bleiben Foto: APA/dpa/Reuters

D as knappe Rennen um die Mehrheit bei der Parlamentswahl in Schweden ist zugunsten des konservativen Lagers von Moderaten-Chef Ulf Kristersson gekippt. Nach Auszählung von etwa der Hälfte der Stimmen lag Kristerssons Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten am späten Sonntagabend knapp vor dem Lager der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Das Ergebnis war allerdings zu knapp, um aussagekräftig zu sein.