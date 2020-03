"Unsere Unternehmen arbeiten auf Hochdruck im Mehrschichtbetrieb, damit die Lager und Regale gefüllt bleiben", so der Obmann des WKÖ-Fachverbands der Lebensmittelindustrie und Agrana-Chef, Johann Marihart, am Montag in einer Aussendung.

Besonders gefragt sind derzeit Produkte mit langer Haltbarkeit, etwa Konserven und Teigwaren. "Die Österreicherinnen und Österreicher brauchen sich keine Sorgen machen. Es sind ausreichend Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Teigwaren, Mineralwasser vorhanden", erklärte der Lebensmittelindustrie-Vertreter. Auch andere Produkte aus dem breiten Lebensmittelangebot würden in "gewohnten Menge und Qualität" täglich produziert und an den Lebensmittelhandel geliefert. Urlaubssperren und Sonderschichten würden "die reibungslose Produktion von Lebensmitteln" sichern.

Laut der Lebensmittelindustrie ist der freie Güterverkehr im Inland und aus dem Ausland für den Waren- und Rohstoffverkehr weiterhin sichergestellt. Außerdem sei wichtig, dass Mitarbeiter aus den Nachbarländern ihre Arbeitsplätze in den heimischen Betrieben erreichen können.

Die rund 200 Unternehmen der Lebensmittelindustrie in Österreich erzielten zuletzt mit ihren 26.000 Beschäftigten ein Jahres-Produktionsvolumen von 8,5 Mrd. Euro, 7,1 Mrd. Euro davon im Export.