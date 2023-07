Meilutyte drückt 50-m-Brust-Rekord auf 29,16 Sek.

Über 50 m Kraul feierte Sarah Sjöström einen Favoritensieg. In 23,62 Sek. blieb die Schwedin 1/100 Sekunde über ihrem erst am Samstag aufgestellten Weltrekord. Mit 12 Einzelweltmeistertitel ist sie nun geschlechterübergreifend die Nummer drei. Nur Katie Ledecky (16) und Michael Phelps (15) haben mehr Einzel-Titel in der Geschichte von Langbahn-Weltmeisterschaften gewinnen können. Am Samstag hatte Sjöström in Japan Gold über 50 m Delfin erobert.

Die abschließenden 400-m-Lagenstaffeln brachten ein versöhnliches Ende für die USA. Beide Titel gingen an die US-Amerikaner, die es davor nicht aufs oberste Treppchen in den Staffeln geschafft hatten. Die Männer setzten sich mit großem Vorsprung (1,80 Sek.) vor China und Australien durch. Die Frauen gewannen ebenso klar vor Australien und Kanada. Mit sieben Mal Gold waren die USA jedoch erstmals seit 2001 (Fukuoka) im Medaillenspiegel nicht obenauf. Australien war mit 13 Mal Gold die Nummer eins.