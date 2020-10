Er wurde 76 Jahre alt, teilte die Drogeriemarktkette am Montag mit. Bis 2008 war er Geschäftsführer von dm Österreich/CEE und bis Ende 2017 im Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat bei dm Deutschland und Österreich.

Der gebürtige Niederösterreicher war mit dem dm-Gründer Götz Werner freundschaftlich und beruflich verbunden sowie in jüngeren Jahren sein Ruderpartner. Im Jahr 1976 eröffnete Bauer die erste österreichische Filiale am Linzer Taubenmarkt. Ein wichtiger Expansionsschritt von dm in Österreich war die Übernahme der Vita-Drogeriemärkte mithilfe der Handelskette Spar im Jahr 1981. Auf einen Schlag kamen 60 Standorte dazu - das Filialzahl von dm in Österreich verdoppelte sich damals auf 132 Filialen.

Spar hält rund ein Drittel der Firmenanteile an der dm drogerie markt GmbH mit Sitz in Wals (Salzburg), die Bauer Vermögensverwaltungsgesellschaft durchgerechnet rund 17 Prozent. Den Mehrheitsanteil (51 Prozent) an dm Österreich hält die deutsche DM Holding Gesellschaft.

Ab Mitte der 1980er-Jahre forcierte Bauer den Dienstleistungsbereich bei dm Österreich, unter anderem im Bereich Kosmetik, Friseurstudio und Frischetheke. Bis 1996 eröffnete er außerdem Filialen in der Tschechischen Republik, Ungarn, Slowenien, der Slowakei, Kroatien und auch in Italien eröffnet. Später folgte die Filialexpansion nach Serbien, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Bulgarien und Nordmazedonien.