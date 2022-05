Menschenschmuggel Seit Jahresbeginn 182 Schlepper in Österreich aufgegriffen

2021 sind in Österreich 441 Schlepper aufgegriffen worden (2020: 311), in diesem Jahr bereits 182. Das berichteten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien.