Mercedes ein Jahr nach Brasilien-Sieg wieder in Sao Paulo

Hamilton war zuletzt auf der Rennstrecke zweimal Zweiter hinter Verstappen, wobei er in Austin nachträglich wegen eines zu dünnen Unterbodens disqualifiziert wurde. Verstappen kommt mittlerweile auf 16 Grand-Prix-Siege innerhalb einer Saison. Drei Chancen hat der Red-Bull-Pilot noch, um seinen Rekord weiter auszubauen. Möglichkeiten für einen Sieg gibt es in Sao Paulo gleich zwei, findet doch dort vor dem Hauptrennen der letzte Sprint in dieser Saison statt.

"Wir gehen mit dem Wissen dorthin, dass wir ein gutes Auto haben, und wenn wir alles richtig machen, können wir ein sehr starkes Wochenende haben", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor der letzten Etappe des herbstlichen Triple-Headers von Nord- nach Südamerika. Brasilien ist zudem ein guter Boden für die "Silberpfeile", die in Interlagos 2021 und 2022 gewonnen haben sowie in den vergangenen acht Jahren nur zweimal nicht. Russell entschied im Vorjahr vor seinem ersten Grand-Prix-Sieg auch den Sprint für sich und Mercedes.

Der 38-Jährige Hamilton ist in der Heimat von Ayrton Senna überdies Ehrenbürger, er hat in Brasilien dreimal triumphiert. "Ich liebe diese Strecke, es ist einfach eine so coole Strecke. Brasilien hat etwas ganz Besonderes an sich, die Energie hier, die Menschen, die Kultur, die Sprache, die ich lernen muss", erklärte er. "Das gibt mir einfach Energie." Zuletzt hat der Brite 2021 in Saudi-Arabien ein Rennen gewonnen, das ist fast zwei Jahre her.

Der Optimismus ist vor dem 20. Grand-Prix-Wochenende dieses Jahres bei ihm aber durchaus vorhanden. "Ich denke, dass die nächsten paar Rennen hoffentlich eng werden", sagte Hamilton, ohne die anhaltende Dominanz von Verstappen zu leugnen. "Ich würde wahrscheinlich darauf wetten, dass er mit diesem Auto auf 18 oder 19 Siege kommen wird." Doch Überraschungen könne es immer geben, fügte er an.

Mit einem weiteren Sieg an diesem Wochenende würde Verstappen in der ewigen Bestenliste auf Platz vier vorrücken und wäre nur noch einen davon entfernt, mit dem vierfachen Champion Sebastian Vettel gleichzuziehen, der es auf 53 Siege in seiner Karriere gebracht hat. "Wir gehen zuversichtlich in dieses Wochenende, müssen aber konzentriert bleiben. Es ist verrückt, in dieser Saison bisher 16 Siege errungen zu haben", sagte der Niederländer.

Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez steht unterdessen unter Druck, nachdem er bei seinem Heimrennen am vergangenen Sonntag in der ersten Runde ausgeschieden war. "Mexiko war verheerend für mich, aber in diesem Sport passieren solche Dinge, und man kann es sich nicht leisten, immer wieder darüber nachzudenken, was hätte sein können", betonte er. Perez hat im Kampf um den zweiten Platz nur 20 Punkte Vorsprung auf Hamilton, während Red Bull und Verstappen sich bereits beide Titel gesichert haben.