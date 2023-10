Messi zum achten Mal mit Ballon d'Or ausgezeichnet

Maßgeblich für die Vergabe des Ballon d'Or sind die Leistungen der Vorsaison, also im aktuellen Fall jene der Spielzeit 2022/23, in die auch die Endrunde in Katar fiel. In der unter ausgewählten Journalisten durchgeführten Wahl landeten Erling Haaland von Triple-Gewinner Manchester City und der unterlegene WM-Finalist Kylian Mbappe auf den Plätzen hinter Messi. Die Ehre für die beste Fußballerin wurde Aitana Bonmati (FC Barcelona) zuteil.

Die "Kopa Trophy" für den besten Kicker unter 21 Jahren sicherte sich der Engländer Jude Bellingham, Clubkollege von David Alaba bei Real Madrid. Argentiniens Weltmeister-Keeper Emiliano Martinez nahm die "Yachine Trophy" für den besten Tormann in Empfang und musste sich angesichts seiner Aktionen im und nach dem WM-Finale gegen Frankreich einige Buh-Rufe gefallen lassen, sodass sogar Moderator Didier Drogba das Publikum zur Fairness mahnte.

Die "Gerd Müller Trophy" für den besten Stürmer wurde zur Beute von Haaland, zu den Teams der Saison wurden Manchester City (Männer) und der FC Barcelona (Frauen) gekürt.